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В центре Тамбова столкнулись две легковушки: пострадал один человек
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В центре Тамбова столкнулись две легковушки: пострадал один человек 

АиФ 52 минуты назад
Фото: АиФ
Утром 22 марта в центре Тамбова столкнулись «четырнадцатая» и Ford Focus, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
Авария случилась в районе дома №170 на улице Карла Маркса. 32-летний водитель ВАЗ-2114 на перекрёстке улиц К. Маркса и Студенецкая Набережная, поворачивая налево, врезался в Ford Focus, за рулём которого находился 37-летний водитель.
В результате ДТП водителя «четырнадцатой» с травмами госпитализировали в городскую больницу имени Архиепископа Луки.
Всего за минувшие сутки, 22 марта, на дорогах Тамбовской области случилось три ДТП, в которых пострадали четыре человека.
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