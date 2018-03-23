В центре Тамбова столкнулись две легковушки: пострадал один человек

Утром 22 марта в центре Тамбова столкнулись «четырнадцатая» и Ford Focus, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария случилась в районе дома №170 на улице Карла Маркса. 32-летний водитель ВАЗ-2114 на перекрёстке улиц К. Маркса и Студенецкая Набережная, поворачивая налево, врезался в Ford Focus, за рулём которого находился 37-летний водитель.

В результате ДТП водителя «четырнадцатой» с травмами госпитализировали в городскую больницу имени Архиепископа Луки.