В 2018 году в Омске новые лифты появятся в почти 66 домах

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Омске продолжается замена лифтов в многоквартирных домах. Так, в 2018 году в 66 домах установят новое оборудование.

Отметим, что в доме № 2 улице Бульвар Заречный уже поставили два лифта. Они прошли проверку Ростехнадзора . Их грузоподъёмность 400 килограммов, скорость движения — 1 м/с. Кроме того, в домах по улицам Магистральной, Бархатовой и Красный Путь уже идёт процесс установки оборудования.

Кроме того, сейчас проводятся аукционы по выборы подрядных организаций для установки лифтов в остальные дома. С подробным перечнем домов, где установят новые лифты в 2018 году, можно ознакомиться здесь.