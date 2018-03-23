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В Казани проходит внеплановая проверка всех котельных
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В Казани проходит внеплановая проверка всех котельных 

Казанский Портал 1 час назад
В Казани проходит внеплановая проверка всех зданий котельных, насосных станций и центральных тепловых пунктов. Она продлится до 3 апреля, сообщает портал мэрии.
Проверка началась после ЧП на котельной по улице Портовая. 17 марта там частично обрушились стена и кровля. Произошла утечка газа, но пожара не было. Котельную отключили от газоснабжения и остановили. Без отопления остались 12 домов, в которых проживают более 1 500 человек, и детский сад. Тепло в дома подали только к концу дня.
По предварительной информации, обрушение произошло из-за неустойчивого грунта и резкого перепада дневных и ночных температур. Подробнее о причинах ЧП станет известно позже.
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