В Казани проходит внеплановая проверка всех котельных

Казани проходит внеплановая проверка всех зданий котельных, насосных станций и центральных тепловых пунктов. Она продлится до 3 апреля, сообщает портал мэрии.

Проверка началась после ЧП на котельной по улице Портовая. 17 марта там частично обрушились стена и кровля. Произошла утечка газа, но пожара не было. Котельную отключили от газоснабжения и остановили. Без отопления остались 12 домов, в которых проживают более 1 500 человек, и детский сад. Тепло в дома подали только к концу дня.

По предварительной информации, обрушение произошло из-за неустойчивого грунта и резкого перепада дневных и ночных температур. Подробнее о причинах ЧП станет известно позже.

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