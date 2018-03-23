В Матвеевке на пожаре в своем доме погибла пенсионерка

В Балаковском районе Саратовской области сегодня сгорел дом. На пепелище пожарные нашли тело пожилой женщины. Как сообщили АиФ-Саратов в ГУ МЧС, тревожный вызов поднял в 2:20 по тревоге 11 огнеборцев.

Очевидцы рассказали, что полыхает частный дом в селе Матвеевка На место прибыли три пожарных расчета, которые быстро локализовали пламя. Огонь уничтожил 24 квадратных метра. В главке уточнили, что на полу в сгоревшей от стен до потолка комнате было найдено 63-летней женщины. От чего она погибла, и почему возник пожар, пока не установлено. На месте работали и врачи ЦМК.