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В Матвеевке на пожаре в своем доме погибла пенсионерка
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В Матвеевке на пожаре в своем доме погибла пенсионерка 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Балаковском районе Саратовской области сегодня сгорел дом. На пепелище пожарные нашли тело пожилой женщины. Как сообщили АиФ-Саратов в ГУ МЧС, тревожный вызов поднял в 2:20 по тревоге 11 огнеборцев.
Очевидцы рассказали, что полыхает частный дом в селе Матвеевка На место прибыли три пожарных расчета, которые быстро локализовали пламя. Огонь уничтожил 24 квадратных метра. В главке уточнили, что на полу в сгоревшей от стен до потолка комнате было найдено 63-летней женщины. От чего она погибла, и почему возник пожар, пока не установлено. На месте работали и врачи ЦМК.
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