Шесть проектов, внесенных Департаментом, включены в Реестр экономически эффективной проектной документации

Объекты полностью соответствуют критериям экономической эффективности и рекомендованы к тиражированию по всей стране», — отметил руководитель Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин

В числе этой проектной документации — четыре проекта зданий детских садов и два проекта школьных зданий. Объемно-планировочные решения всех объектов приняты на основании положений действующих СНиП, СанПиН и СП с учетом нужд маломобильных граждан.

Мэр Москвы Сергей Собянин : «Успешно зарекомендовавшие себя технические и технологические решения позволяют эффективно расходовать бюджетные средства при многократном использовании проектов из реестра».

Проект ДОО на шесть групп, рассчитанных на 150 малышей, имеет привязку в районе Академический, на улице Большая Черемушкинская, владение 36–38. Объект площадью 2 500 квадратных метров, имеет площадь застройки 971 квадратный метр, заказчиком выступил ООО «ПремиумСтрой». Колористическое и объемно-планировочное решение подчеркивает его назначение. Изрезанные кубиками фасады напоминают о детской игре, создают камерность строения. В отделке фасадов использовано сочетание штукатурки и облицовки керамогранитом со вставками из металла.

Детский сад на 200 мест, размещенных в восьми групповых ячейках, имеет общую площадь 2 760 квадратных метров, и площадь застройки 1 195 квадратных метров. Он получил строительный адрес в районе Северный, Дмитровское шоссе, владение 165, корпус 5, заказчиком стал КП «УГС». Здание трехэтажное, неправильной формы, что обусловлено конфигурацией участка, а также нормативными требованиями по обеспечению инсоляции. В наружной отделке используется вентилируемый фасад с использованием фиброцементных панелей, в облицовке цокольной части — керамогранит. Зона озеленения объекта предусматривает травяное покрытие, а также высадку цветников, кустарников и деревьев без использования плодоносящих, ядовитых и колючих культур.

Еще два проекта детских садов по заказу КП «УГС» разработаны ОАО «Моспрект-3». ДОО на 14 групп, рассчитанный на 350 малышей, размещается на соседнем с предыдущим объектом участке на Дмитровском шоссе, владение 167, корпус 14. Общая площадь объекта составляет 5 024 квадратных метра, площадь застройки — 1 992 квадратных метра.

На Челобитьевском шоссе, вл. 4 получил «прописку» Детский сад на девять групп — 225 детей, В нем могут совместно воспитываться дети, имеющие ограничения по здоровью, и дети, не имеющие таких ограничений. Прямоугольный объем здания состоит из трех трехэтажных блок-секций групповых ячеек, объединенных двух-трехэтажным административно-хозяйственным блоком. В наружной отделке используется система вентилируемых фасадов. Общая площадь здания 3 341 квадратных метров, площадь застройки — 1 208 квадратных метров.

Проектировщиком ЗАО «Терра-Аури» создано два проекта школьных зданий. Четырехэтажное здание школы на 825 мест общей площадью 15 726 квадратных метров разместится в микрорайоне Загорье района Бирюлево Восточное.

Школа на 550 учеников разместится по адресу Хорошевское шоссе, дом 21 на месте сноса аварийного здания школы № 643. Общая площадь нового здания составляет 9 425 квадратных метров, площадь застройки — 2 985 квадратных метров. Проект учитывает увеличение вместимости школы, что позволит решить проблему нехватки мест и улучшить условия обучения детей. Архитектурно-планировочные решения проекта предусматривают возможность обучения детей с ограниченными физическими возможностями по программе инклюзивного образования. Конфигурация здания переменной этажности (3–4 этажа) и его расположение на участке создают уютный двор, защищенный от шума окружающих магистралей. Оформление наружных стен вентилируемыми конструкциями и клинкерной плиткой сочетает строгость отделки основных плоскостей фасадов с яркими вставками и различными световыми проемами, которые создают неповторимый облик здания.

Использование экономически эффективной проектной документации повторного использования при строительстве объектов за счет бюджета закреплено законодательно. Для признания проектной документации экономически эффективной повторного использования она должна соответствовать утвержденным Правительством России критериям, а именно должна содержать: наличие положительного заключения Мосгосэкспертизы; полную информацию об объекте, в том числе графическую часть; подтверждение соответствия показателям энергетической эффективности не ниже класса «С»; документ, подтверждающий передачу исключительного права собственности на проектную документацию повторного использования городу. При этом сметная стоимость строительства объекта капстроительства не должна превышать предполагаемую (предельную) стоимость строительства, определенную с применением утвержденных Минстроем России укрупненных нормативов цены строительства. После получения полной информации по объекту она выносится на рассмотрение нормативно-технического совета при Минстрое.

Нормативно-технический совет при Минстрое России по вопросам признания проектной документации экономически эффективной одобрил включение в реестр 34 социально-значимых объектов. Всего в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования за последние четыре месяца включено 189 объектов.