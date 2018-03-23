Во время пробега «Ростовское кольцо» в нескольких районах города ограничат движение

В Ростове во время пробега легкоатлетов ограничат движение автомобилей на 40 улицах. Ограничения на каждой из них продлятся не более часа. Пробег «Ростовское кольцо» пройдет 22 апреля с 9:00 до 15:20.

Так, с 9:00 до 9:30 будет закрыт участок Театральная площадь — Большая Садовая — Ворошиловский — Мечникова — Комсомольская площадь.

С 10:00 до 10:45 — Комсомольская площадь — Стадионная — Ленина — Погодина — Симферопольская — Оренбургский — Фурмановская — Ольховский — Космонавтов — парк «Дружба».

С 11:15 до 12:10 движение ограничат на участке парк «Дружба» — бульвар Комарова — Добровольского — проспект Космонавтов — Капустина — Бодрая — Нариманова — Погодина— Цезаря Куникова — Немировича-Данченко — площадь 2-й Пятилетки — Тоннельная — Дальний — Зоопарк.

С 12:40 до 13:40 — Зоопарк — Дальний — Ленина — Шеболдаева — Стадионная — Буденновский — Текучева — Силикатный — Профсоюзная — Балакирева — 2-я Кольцевая — Перовский — 2-я Баррикадная — площадь Рабочая.

С 14:10 до 14:40 — площадь Рабочая — улица МОПРа — Международная — Портовая — Стачки — площадь 5-го Донского корпуса — Братский — Береговая.

14:50 — 15:20 — Береговая — Богатяновский — Большая Садовая — Театральная площадь.

Регистрация на участие в пробеге уже открыта. Длина маршрута — 40 километров.