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Во время пробега «Ростовское кольцо» в нескольких районах города ограничат движение
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Во время пробега «Ростовское кольцо» в нескольких районах города ограничат движение 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
В Ростове во время пробега легкоатлетов ограничат движение автомобилей на 40 улицах. Ограничения на каждой из них продлятся не более часа. Пробег «Ростовское кольцо» пройдет 22 апреля с 9:00 до 15:20.
Так, с 9:00 до 9:30 будет закрыт участок Театральная площадь — Большая Садовая — Ворошиловский — Мечникова — Комсомольская площадь.
С 10:00 до 10:45 — Комсомольская площадь — Стадионная — Ленина — Погодина — Симферопольская — Оренбургский — Фурмановская — Ольховский — Космонавтов — парк «Дружба».
С 11:15 до 12:10 движение ограничат на участке парк «Дружба» — бульвар Комарова — Добровольского — проспект Космонавтов — Капустина — Бодрая — Нариманова — Погодина— Цезаря Куникова — Немировича-Данченко — площадь 2-й Пятилетки — Тоннельная — Дальний — Зоопарк.
С 12:40 до 13:40 — Зоопарк — Дальний — Ленина — Шеболдаева — Стадионная — Буденновский — Текучева — Силикатный — Профсоюзная — Балакирева — 2-я Кольцевая — Перовский — 2-я Баррикадная — площадь Рабочая.
С 14:10 до 14:40 — площадь Рабочая — улица МОПРа — Международная — Портовая — Стачки — площадь 5-го Донского корпуса — Братский — Береговая.
14:50 — 15:20 — Береговая — Богатяновский — Большая Садовая — Театральная площадь.
Регистрация на участие в пробеге уже открыта. Длина маршрута — 40 километров.
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