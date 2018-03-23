Ещё
В Омской области устранять последствия паводка будут 8 тысяч человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Омской области устранять последствия паводка будут 8 тысяч человек 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по региону Максим Рыбак.
Сегодня, 23 марта, в Омске состоялась пресс-конференция, посвящённая подготовке к весеннему паводку. В ней принял участие и заместитель начальника ГУ МЧС России по Омской области Максим Рыбак. Он рассказал, что для устранения последствий паводка в регионе задействуют 8 тысяч человек и 3 тысячи единиц спецтехники.
«В зоне опасности — посёлок Затон Черлакского района, низменные участки Полтавского, Одесского районов, Усть-Ишим, Тевриз, Называевский район, где много заболоченных участков. В Омске может затопить низменные участки, где расположены дачи», — приводит слова Максима Рыбака РИА «Омск — информ».
По словам Максима Рыбака, ледоход в Омской области начнётся 12 апреля. Всего ожидается две волны паводка.
АиФ-Омск: последние новости
В 2018 году в Омске новые лифты появятся в почти 66 домах В омском регионе закрыли первую ледовую переправу В Омской области прекратят поставку газа для организаций-должников
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин выступит со срочным обращением123
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова73
Умер известный шансонье22
США начали стальную войну45
Пока вы спали: Минздрав обвинили в сговоре
Видео
01:52
Памфилова: выборы президента РФ прошли открыто
Политика
00:58
Раскрыта главная цель Путина на новый срок
Политика
03:43
Успенскую сняли с рейса за дебош
Шоу-бизнес Другое
01:21
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Политика Общество
03:59
В «Аэрофлоте» рассказали об инциденте с Успенской
Шоу-бизнес
05:37
«Москва не видит фактов вины в деле Скрипаля»
Политика Европа
02:45
Волочкову раскритиковали за неудачную пластику груди
Шоу-бизнес
00:59
Собянин открыл Московский культурный форум
Новости Москвы
01:12
Коллега рассказала о состоянии Добронравова
Шоу-бизнес
04:02
Стало известно о погоде в Москве
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение