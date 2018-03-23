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Рабочий Магнитогорского меткомбината погиб во время монтажа оборудования
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Рабочий Магнитогорского меткомбината погиб во время монтажа оборудования 

РИА Новости 1 час назад
ЧЕЛЯБИНСК, 23 мар — РИА Новости. Следственные органы проводят проверку по факту гибели рабочего на ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» в Челябинской области, сообщило в пятницу следственное управление СК РФ по региону.
По данным следствия, вечером 22 марта в цехе ОАО «ММК» в городе Магнитогорск получил травму рабочий предприятия. Пострадавший был госпитализирован, но спасти его не удалось.
"По данному факту следственными органами СК РФ по Челябинской области организована доследственная проверка. По предварительной информации, рабочий получил смертельную травму при монтаже оборудования, когда лопнул трос подъемного механизма", — говорится в сообщении.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, уточняется в сообщении.
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