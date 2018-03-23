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«Самая дорогая награда»: сотрудникам МЧС вручили медали «За отвагу на пожаре»
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«Самая дорогая награда»: сотрудникам МЧС вручили медали «За отвагу на пожаре» 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
«Эта медаль не предполагает льгот, прибавку к пенсии. Но именно она — самая ценная награда для любого сотрудника пожарной охраны, будь то генерал, полковник или рядовой пожарный», — так рассказывает о медали «За отвагу на пожаре» ветеран пожарной охраны Самарской области, замначальника Самарского учебного центра ФПС России Николай Кичайкин.
Обладателями высокой награды стали еще 10 пожарных, которые получили медаль «За отвагу на пожаре».
— Это те люди, которые, не щадя своей жизни, совершали подвиг в мирное время, — сказал во время торжественной церемонии руководитель ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко.
За отвагу на пожаре
Медаль «За отвагу на пожаре» учреждена в октябре 1957 года председателем президиума Верховного совета СССР Климентом Ворошиловым. Являлась государственной наградой СССР. Изготавливалась сначала из серебра, затем из посеребренного нейзильбера. С 2002 года стала ведомственной наградой МЧС. Сейчас изготавливается из металла золотистого цвета, имеет форму круга диаметром 32 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон.
Медаль крепится к муаровой ленте
Ежегодно на территории Самарской области более 2000 раз пожарные-спасатели реагируют на природные и техногенные пожары, пожары повышенной сложности, спасают людей и материальные ценности. За последний год спасено и эвакуировано из огня 2100 человек.
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