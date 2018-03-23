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В Кондопожском районе произошло ДТП
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В Кондопожском районе произошло ДТП 

Карельские вести 54 минуты назад
Как сообщает ГИБДД, вчера произошла авария с участием иномарки и грузовика.
Иномарка, выехала на встречку и врезалась в ехавший на встречу грузовик.
В результате ДТП, травмы получили 2 человека, которые ехали в иномарки.
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