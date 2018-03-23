В Кондопожском районе произошло ДТП

Как сообщает ГИБДД, вчера произошла авария с участием иномарки и грузовика.

Иномарка, выехала на встречку и врезалась в ехавший на встречу грузовик.

В результате ДТП, травмы получили 2 человека, которые ехали в иномарки.