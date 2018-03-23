Около 350 домов в Орловской области остались без воды

МОСКВА , 23 марта. / ТАСС /. Около 350 домов в поселке Ново-Образцово под Орлом остались без воды из-за обрушения водонапорной башни. Для 430 жителей, среди которых 70 детей, организовали подвоз питьевой и технической воды, сообщила в пятницу ТАСС глава администрации Образцовского сельского поселения Тамара Карпухина.

"Обрушение водонапорной башни произошло поздно вечером 22 марта, в пятницу утром аварийные бригады приступили к ее восстановлению. Сейчас водоснабжения нет в 350 домах поселка Ново-Образцово, где проживают порядка 430 человек, в том числе 70 детей. Организован подвоз технической и питьевой воды", — сказала Карпухина.

Причину обрушения башни — единственного источника водоснабжения поселка, пока не установили. «Ее ввели в эксплуатацию около восьми лет назад, нельзя сказать, что она находилась в ветхом состоянии. Специалисты сейчас проводят обследование несущих конструкций, их выводы будут известны позже», — уточнила Карпухина, добавив, что предположительно к вечеру пятницы водоснабжение поселка будет восстановлено.