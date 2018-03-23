Ещё
Около 350 домов в Орловской области остались без воды
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Около 350 домов в Орловской области остались без воды 

ТАСС 1 час назад
Фото: АиФ
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Около 350 домов в поселке Ново-Образцово под Орлом остались без воды из-за обрушения водонапорной башни. Для 430 жителей, среди которых 70 детей, организовали подвоз питьевой и технической воды, сообщила в пятницу ТАСС глава администрации Образцовского сельского поселения Тамара Карпухина.
"Обрушение водонапорной башни произошло поздно вечером 22 марта, в пятницу утром аварийные бригады приступили к ее восстановлению. Сейчас водоснабжения нет в 350 домах поселка Ново-Образцово, где проживают порядка 430 человек, в том числе 70 детей. Организован подвоз технической и питьевой воды", — сказала Карпухина.
Причину обрушения башни — единственного источника водоснабжения поселка, пока не установили. «Ее ввели в эксплуатацию около восьми лет назад, нельзя сказать, что она находилась в ветхом состоянии. Специалисты сейчас проводят обследование несущих конструкций, их выводы будут известны позже», — уточнила Карпухина, добавив, что предположительно к вечеру пятницы водоснабжение поселка будет восстановлено.
ТАСС: последние новости
Три человека погибли в ДТП с участием грузовика и легковушки под Пензой Власти Югры планируют задействовать казаков в профилактике лесных пожаров В Ангарске горит торговый центр
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин выступит со срочным обращением123
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова73
Умер известный шансонье22
США начали стальную войну45
Пока вы спали: Минздрав обвинили в сговоре
Видео
01:52
Памфилова: выборы президента РФ прошли открыто
Политика
00:58
Раскрыта главная цель Путина на новый срок
Политика
03:43
Успенскую сняли с рейса за дебош
Шоу-бизнес Другое
01:21
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Политика Общество
03:59
В «Аэрофлоте» рассказали об инциденте с Успенской
Шоу-бизнес
05:37
«Москва не видит фактов вины в деле Скрипаля»
Политика Европа
02:45
Волочкову раскритиковали за неудачную пластику груди
Шоу-бизнес
00:59
Собянин открыл Московский культурный форум
Новости Москвы
01:12
Коллега рассказала о состоянии Добронравова
Шоу-бизнес
04:02
Стало известно о погоде в Москве
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение