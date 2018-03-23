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В США террорист протаранил ворота авиабазы на горящем автомобиле
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В США террорист протаранил ворота авиабазы на горящем автомобиле 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
На северо-западе Калифорнии неизвестный мужчина протаранил въезд на авиабазу Travis на автомобиле, загруженной пропаном. Водитель специально поджег машину и погиб при взрыве. Пострадавших среди персонала военного объекта нет.
На авиабазе Travis дислоцированы 7 тысяч военнослужащих. Инцидентом занимается Федеральное бюро расследований. Личность мужчины уже установлена, однако в интересах следствия эту информацию не озвучивают. Террористический акт рассматривается в качестве одной из версий произошедшего, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
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