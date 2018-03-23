В США террорист протаранил ворота авиабазы на горящем автомобиле

На северо-западе Калифорнии неизвестный мужчина протаранил въезд на авиабазу Travis на автомобиле, загруженной пропаном. Водитель специально поджег машину и погиб при взрыве. Пострадавших среди персонала военного объекта нет.