Ещё
Жители десяти домов в Приокском районе останутся без холодной воды
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жители десяти домов в Приокском районе останутся без холодной воды 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Неудобства связаны с проведением плановых работ, сообщает Управление ГОЧС города.
Отключение холодного водоснабжения ожидается в домах № 27, 29, 31, 35, 41 по улице Маршала Голованова и в домах № 2, 4, 6, 8, 10 по улице Маршала Жукова. Работы проведут с 9.30 до 23.00.
Также в пятницу будет временно отключено электроснабжение у некоторых жителей Автозаводского и Советского района. С 13.00 до 17.00 без света останутся дома № 53, 55, 57 по улице Смирнова, а с 12.00 до 15.00 — дом № 25/1по бульвару 60-летия Октября.
Напомним, за коммунальщиками в Нижнем Новгороде будут следить с помощью интерактивной системы.
В городе N: последние новости
Любовники заживо сгорели у себя дома в Нижегородской области На весенние полевые работы в Нижегородской области потратят 5,3 млрд рублей Неизвестный водитель устроил массовое ДТП в Автозаводском районе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Минздрав обвинили в сговоре46
В России признали бессилие перед США1733
Еще одна страна вышлет российских дипломатов181
Россиян предупредили о мошенничестве «друзей»5
Успенскую сняли с рейса за дебош187
Видео
00:58
Раскрыта главная цель Путина на новый срок
Политика
03:43
Успенскую сняли с рейса за дебош
Шоу-бизнес Другое
01:21
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Политика Общество
00:27
Захвачена телебашня в Екатеринбурге
Происшествия
01:07
Добронравову сделали экстренную операцию
Шоу-бизнес
03:15
Могли примириться. Сафронов о Джигарханяне и его экс-жене
Шоу-бизнес
04:06
Блогер объявил себя новым ведущим «Пусть говорят»
Шоу-бизнес
04:51
Пока вы спали: Минздрав обвинили в сговоре
Общество
02:57
Степанов в невменяемом состоянии просит о помощи
Шоу-бизнес
01:23
Савченко рассказала про переворот: запись со скрытой камеры
Политика Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение