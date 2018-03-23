Жители десяти домов в Приокском районе останутся без холодной воды

Неудобства связаны с проведением плановых работ, сообщает Управление ГОЧС города.

Отключение холодного водоснабжения ожидается в домах № 27, 29, 31, 35, 41 по улице Маршала Голованова и в домах № 2, 4, 6, 8, 10 по улице Маршала Жукова. Работы проведут с 9.30 до 23.00.

Также в пятницу будет временно отключено электроснабжение у некоторых жителей Автозаводского и Советского района. С 13.00 до 17.00 без света останутся дома № 53, 55, 57 по улице Смирнова, а с 12.00 до 15.00 — дом № 25/1по бульвару 60-летия Октября.

Напомним, за коммунальщиками в Нижнем Новгороде будут следить с помощью интерактивной системы.