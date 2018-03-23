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В Орле автоледи на Renault «догнала» SsangYong
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В Орле автоледи на Renault «догнала» SsangYong 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне, 22 марат, в областном центре, сообщает пресс-служба ГИБДД по Орловской области.
Около 8 часов утра 39-летняя автоледи на Renault Logan двигалась по улице Комсомольской в сторону Нормандии-Неман. В районе дома № 95 она не выдержала безопасную дистанцию и протаранила ехавший впереди в попутном направлении SsangYong.
В результате аварии водитель Renault получила травмы и была госпитализирована медиками скорой помощи.
Всего за минувшие сутки на дорогах Орловской области было зарегистрировано 22 ДТП, из них 1 ДТП с пострадавшим, в результате 1 человек получил телесные повреждения, погибших нет.
Сообщение В Орле автоледи на Renault «догнала» SsangYong появились сначала на РИА 57.
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