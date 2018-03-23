В Орле автоледи на Renault «догнала» SsangYong

Около 8 часов утра 39-летняя автоледи на Renault Logan двигалась по улице Комсомольской в сторону Нормандии-Неман. В районе дома № 95 она не выдержала безопасную дистанцию и протаранила ехавший впереди в попутном направлении SsangYong.

В результате аварии водитель Renault получила травмы и была госпитализирована медиками скорой помощи.

Всего за минувшие сутки на дорогах Орловской области было зарегистрировано 22 ДТП, из них 1 ДТП с пострадавшим, в результате 1 человек получил телесные повреждения, погибших нет.