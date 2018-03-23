Системы нет. Чиновник прокомментировал ситуацию с горящими памятниками архитектуры Тюмени 

«У меня, а также у всех неравнодушных людей возникает глубокую обеспокоенность ситуация, связанная с охраной объектов культурного наследия. Только с конца весны 2017 года в Тюмени сгорело шесть памятников архитектуры: Дом Замятина, пожарная каланча с административным зданием, Дом Трофимова и другие. А совсем недавно возгорание произошло в знаменитой круглой бане, здание которой является единственным образцом конструктивизма в Тюмени. Все эти случаи вызывают большой общественный резонанс. Бытует мнение, что памятники горят неслучайно и кому-то мешают. Хотелось бы знать, понесет ли кто-нибудь наказание за уничтожение нашей исторической памяти и что предпринимается для их восстановления», — заявил накануне член фракции КПРФ в облдуме.
Особо депутата интересует судьба круглой бани. «В свое время губернатор Владимир Якушев упоминал о том, что в этом здании можно расположить молодежный центр. Между тем памятник продолжает разрушаться. В связи с этим мне интересно, какие меры профильные ведомства предпринимают для сохранения этого и других подобных объектов», — высказался парламентарий.
Как заверил руководитель одного из подразделений комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области Александр Кононов, никакой системы в том, что в исторических памятниках возникают пожары, нет. «Что касается мер, то по фактам пожаров наш комитет направляет в уполномоченные органы запросы о возбуждении уголовных дел. А по круглой бане вопросы об использовании данного объекта необходимо задавать собственнику, которым является администрация города Тюмени», — заявил Кононов.