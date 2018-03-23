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В Башкирии загорелось здание фирмы
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В Башкирии загорелось здание фирмы 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
Днем 23 марта в Мелеузе вспыхнуло здание. Информация и съемка с места происшествия начали появляться в соцсетях. На кадрах видно, что пламенем занялась постройка. По словам очевидцев, черный столб дыма от пожара виден за несколько километров.
— Вроде бы горит предприятие по производству клея, — рассказали местные жители. — Очень сильно полыхает, похоже серьезный пожар. Что стало причиной происшествия, неизвестно. Официальных комментариев от спецслужб не поступило. Информация о возгорании и пострадавших уточняется.
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