В Башкирии загорелась квартира: пострадали двое

24.03.2018г. в 16-00 (мест.) в ЦППС ФГКУ «28 отряд ФПС по РБ» поступило сообщение о задымлении в квартире по адресу: г. Белорецк ул. К. Маркса, 50б. На момент прибытия к месту вызова дежурного караула ПЧ-44 ФГКУ «28 отряд ФПС по РБ» наблюдалось сильное задымление в квартире. Сотрудниками дежурных смен ПЧ-44 ФГКУ «28 отряд ФПС по РБ» и Белорецкого ЗПСО ГБУ АСС РБ проведена эвакуация жителей подъезда № 2 в количестве 26 человек. В результате пожара огнем повреждено имущество домашнего обихода и пострадали два человека (гр. К.,1953 г.р. (скончался в БЦРКБ 24.03.18) и гр. П., 1922 г.р.) Предварительная причина пожара — устанавливается