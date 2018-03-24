Ещё
В Башкирии загорелась квартира: пострадали двое
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Башкирии загорелась квартира: пострадали двое 

ufa1.ru 51 минуту назад
Фото: ufa1.ru
24.03.2018г. в 16-00 (мест.) в ЦППС ФГКУ «28 отряд ФПС по РБ» поступило сообщение о задымлении в квартире по адресу: г. Белорецк ул. К. Маркса, 50б. На момент прибытия к месту вызова дежурного караула ПЧ-44 ФГКУ «28 отряд ФПС по РБ» наблюдалось сильное задымление в квартире. Сотрудниками дежурных смен ПЧ-44 ФГКУ «28 отряд ФПС по РБ» и Белорецкого ЗПСО ГБУ АСС РБ проведена эвакуация жителей подъезда № 2 в количестве 26 человек. В результате пожара огнем повреждено имущество домашнего обихода и пострадали два человека (гр. К.,1953 г.р. (скончался в БЦРКБ 24.03.18) и гр. П., 1922 г.р.) Предварительная причина пожара — устанавливается
ufa1.ru: последние новости
В Уфе внук спас из пожара свою 81-летнюю бабушку В Уфе сгорел элитный внедорожник директора автоцентра В частном доме в башкирской деревне сгорел мужчина
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Германия и Франция пригрозили России новыми санкциями442
Над Крымским мостом нависла угроза579
Васильева спасла умирающего Добронравова40
Трамп готовится выслать российских дипломатов66
«ЦРУ готовило переворот в России»505
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия
02:23
Садальский рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
01:35
Экс-жена Джигарханяна заговорила о ребенке от актера
Шоу-бизнес
02:06
Песков рассказал о дискомфорте из-за дела Скрипаля
Политика
01:08
На Украине презентовали новый командирский автомобиль
Армия Украина
02:12
Собчак напомнила о своей беременности
Шоу-бизнес
00:57
«Курящая» слониха удивила ученых
Наука и техника
01:39
Грудинин записал видео сбривания усов
Политика
01:26
Васильева спасла умирающего Добронравова
Шоу-бизнес
Порошенко выдвинул России новое обвинение
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение