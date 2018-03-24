24 марта пенсионер погиб в пожаре в Башкирии 

Днем 24 марта во время пожара в многоэтажном доме Белорецка отравились угарным газом 96-летняя бабушка и 65-летний пенсионер. Он позже умер в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РБ. Жители Белорецка заметили, что из окон первого этажа многоэтажки по улице Карла Маркса валит дым и вызвали пожарных. Прибывшие спасатели 28 отряда противопожарной службы ГУ МЧС по РБ эвакуировали 26 человек. В квартире горело имущество и мебель. 65-летний пенсионер и 96-летняя бабушка отравились угарным газом, обоих госпитализировали. Но в больнице 65-летний мужчина умер. Причины пожара устанавливает дознаватель.