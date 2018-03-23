В Лудонях столкнулись автобус и легковой автомобиль

ДТП с участием автобуса произошло в Стругокрасненском районе.

В 04:35 23 марта 2018 года на пульт дежурного регионального управления МЧС поступило сообщение о ДТП по адресу Стругокрасненский район, Хрединская волость, д. Лудони с участием автобуса и легкового автомобиля.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, для ликвидации ДТП привлекались 4 единицы техники, 11 человек.