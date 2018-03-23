В Лудонях столкнулись автобус и легковой автомобиль 

ДТП с участием автобуса произошло в Стругокрасненском районе.
В 04:35 23 марта 2018 года на пульт дежурного регионального управления МЧС поступило сообщение о ДТП по адресу Стругокрасненский район, Хрединская волость, д. Лудони с участием автобуса и легкового автомобиля.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, для ликвидации ДТП привлекались 4 единицы техники, 11 человек.
В пресс-службе напоминают телефон экстренного вызова службы спасения — 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8 (8112) 79-99-99.