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Волгоградские леса будут обрабатывать от насекомых с помощью самолетов
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Волгоградские леса будут обрабатывать от насекомых с помощью самолетов 

АиФ Волгоград 31 минуту назад
Фото: АиФ Волгоград
Около 7 000 гектаров леса обработают Волгоградской области от насекомых с привлечением авиации в 2018 году.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, самыми опасными для наших деревьев являются вредители хвойных насаждений. В обработке от них нуждаются около 6 000 гектаров зеленых зон. В целом работы пройдут на территории 10 из 22-х лесничеств. Сейчас власти ищут исполнителя работ на аукционе.
Добавим, что представители облкомитета природных ресурсов и Центра защиты леса уже обследовали зеленые зоны региона и выявили очаги опасных для деревьев насекомых. По их словам, своевременная защита насаждений поможет снизить площадь очагов вредителей. Кроме того, она позволит предотвратить распространение опасных насекомых и повысить жизнестойкость деревьев.
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