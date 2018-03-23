Волгоградские леса будут обрабатывать от насекомых с помощью самолетов

Около 7 000 гектаров леса обработают Волгоградской области от насекомых с привлечением авиации в 2018 году.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, самыми опасными для наших деревьев являются вредители хвойных насаждений. В обработке от них нуждаются около 6 000 гектаров зеленых зон. В целом работы пройдут на территории 10 из 22-х лесничеств. Сейчас власти ищут исполнителя работ на аукционе.

Добавим, что представители облкомитета природных ресурсов и Центра защиты леса уже обследовали зеленые зоны региона и выявили очаги опасных для деревьев насекомых. По их словам, своевременная защита насаждений поможет снизить площадь очагов вредителей. Кроме того, она позволит предотвратить распространение опасных насекомых и повысить жизнестойкость деревьев.