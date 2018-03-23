Жительница Саратовской области задохнулась на пожаре

Трагедия произошла ночью 22 марта в одном из сел Балаковского района.

Примерно в половине третьего ночи соседи заметили языки пламени в доме, который расположен в селе Матвеевка.

По тревоге в деревню выехали огнеборцы. Пламя удалось потушить, однако хозяйка частного дома погибла. По предварительной версии, пенсионерка наглоталась продуктов горения и задохнулась. Возраст погибшей — 62 года. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС

Уточняется, что во время инцидента пострадал 41-летний мужчина. Его жизнь и здоровье в настоящий момент находятся вне опасности.