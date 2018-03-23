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Четверо пациентов психдиспансера в Биробиджане умерли от пневмонии
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Четверо пациентов психдиспансера в Биробиджане умерли от пневмонии 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Ситуацию взял на контроль глава региона Александр Левинталь. Под его руководством состоялось заседание рабочей группы. В нее вошли руководитель регионального Роспотребнадзора Павел Копылов, а также вице-премьеры областного правительства Валерий Жуков и Александра Филиппова.
Во всех социальных учреждения автономии пройдут проверки.
В период с 19 по 21 марта от пневмонии умерли четыре пациента интерната, сообщает «Интерфакс». Все они скончались в Биробиджанской областной больнице, куда были доставлены из интерната. Сейчас в больнице лечатся еще три человека, доставленных из социального учреждения.
Как сообщал «ФедералПресс» на этой неделе произошел пожар в приюте для бездомных во Владивостоке. Его жертвами стали четыре человека. Общая площадь пожара составила 70 кв. метров.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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 Ещё 2 источника 
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