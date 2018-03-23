Ещё
Пожарные спасли человека
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пожарные спасли человека 

ТВ-МИГ 42 минуты назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области
В городе Покрове Петушинского района пожарные вынесли из огня человека. О возгорании в помещении двухэтажного кирпичного дома сообщили в 10:37. Две бригады отправились на борьбу с пожаром. Как выяснилось, горела внутренняя отделка кухни. Спасатели вынесли из задымлённой квартиры хозяйку, которая, видимо, надышалась угарным газом. Ей на месте оказали медпомощь. Общая площадь пожара составила 6 квадратных метров.
Часом ранее горел частный деревянный дом в Уршельском. О происшествии сразу же сообщили соседи пострадавших. Пожарные прибыли через три минуты после вызова, но деревянное здание было полностью объято огнём. На борьбу с пожаром у спасателей ушло больше часа. К счастью, обошлось без пострадавших. Однако дом сгорел полностью.
ТВ-МИГ: последние новости
Спасатели обходят «группы риска» Горят без остановки Прокуратура вступилась за суздальскую семью
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России признали бессилие перед США1184
Раскрыта главная цель Путина на новый срок256
Британия боится мести России90
Успенскую сняли с рейса за дебош111
Навигация начала давать сбой при подлете к Сирии293
Видео
00:42
Обязательное медстрахование могут отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
04:40
Кукольный бордель требуют прикрыть феминистки
Общество
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение