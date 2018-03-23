Пожарные спасли человека

В городе Покрове Петушинского района пожарные вынесли из огня человека. О возгорании в помещении двухэтажного кирпичного дома сообщили в 10:37. Две бригады отправились на борьбу с пожаром. Как выяснилось, горела внутренняя отделка кухни. Спасатели вынесли из задымлённой квартиры хозяйку, которая, видимо, надышалась угарным газом. Ей на месте оказали медпомощь. Общая площадь пожара составила 6 квадратных метров.

Часом ранее горел частный деревянный дом в Уршельском. О происшествии сразу же сообщили соседи пострадавших. Пожарные прибыли через три минуты после вызова, но деревянное здание было полностью объято огнём. На борьбу с пожаром у спасателей ушло больше часа. К счастью, обошлось без пострадавших. Однако дом сгорел полностью.