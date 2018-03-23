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Из завода на площади Калинина эвакуировали сотрудников
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Из завода на площади Калинина эвакуировали сотрудников
ngs.ru
53 минуты назад
Фото:
ngs.ru
Комментарии
Утром 23 марта в из Новосибирского приборостроительного завода эвакуировали сотрудников.
В диспетчерской завода корреспонденту НГС сообщили, что эвакуауция проходит до сих пор — причины пока неизвестны.
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