Из завода на площади Калинина эвакуировали сотрудников

Утром 23 марта в из Новосибирского приборостроительного завода эвакуировали сотрудников.

В диспетчерской завода корреспонденту НГС сообщили, что эвакуауция проходит до сих пор — причины пока неизвестны.