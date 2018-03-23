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Спасатели эвакуировали из Рождествено женщину с черепно-мозговой травмой
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Спасатели эвакуировали из Рождествено женщину с черепно-мозговой травмой 

Волга Ньюс 50 минут назад
Фото: Волга Ньюс
В 18:18 для эвакуации больной от спасательной станции было отправлено судно на воздушной подушке. В 19:10 женщину доставили на территорию спасательной станции и на носилках передали врачам скорой медицинской помощи.
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