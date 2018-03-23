Спасатели эвакуировали из Рождествено женщину с черепно-мозговой травмой

В 18:18 для эвакуации больной от спасательной станции было отправлено судно на воздушной подушке. В 19:10 женщину доставили на территорию спасательной станции и на носилках передали врачам скорой медицинской помощи.