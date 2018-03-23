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В Туймазах ночью загорелся детский садик
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В Туймазах ночью загорелся детский садик 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Ранним утром в пожарную часть города Туймазы позвонил сторож детского сада № 12. Мужчина взволнованным голосом сообщил, что в одном из помещений садика начался пожар.
Вызов поступил в 5:34, и тут же на место отправили шесть машин и 12 пожарных от МЧС. Когда спасатели ворвались в здание, они обнаружили, что горит стеллаж и игрушки в одной из групп, где занимались дети. Тут же начали тушить возгорание. Ликвидировали пожар в 6:40. К счастью, никто не пострадал, так как в такой ранний час в здании был только сторож.
— Пострадала только комната одной группы, мы пока сами не знаем причины пожара, ведется расследование. Сегодня садик закрыт, детей пока перевели в другие детские сады, — пояснили нам в самом дошкольном учреждении.
Спасатели пояснили, что предварительное расследование уже закончено, пока основной причиной возгорание считают неисправную электропроводку. Заведующая садиком рассказала, что уже в понедельник садик вновь откроется и будет работать в обычном режиме.
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