Четверо детей пострадали в ДТП с автобусом под Псковом

Заказной туристический автобус, который следовал из Белоруссии в Санкт‐Петербург, столкнулся с автомобилем ВАЗ‐2107 в Псковской области . В результате пострадали пять человек, четверо из которых дети, сообщил телеканалу «360» источник в ГИБДД

Авария произошла в Струго-Красненском

районе. В автобусе, помимо водителя, находились порядка 50 пассажиров, в то время как в легковушке ехали два человека.

От удара автобус опрокинулся на бок.

Из-за этого движение по трассе на данный момент затруднено.