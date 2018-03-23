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Четверо детей пострадали в ДТП с автобусом под Псковом
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Четверо детей пострадали в ДТП с автобусом под Псковом 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Заказной туристический автобус, который следовал из Белоруссии в Санкт‐Петербург, столкнулся с автомобилем ВАЗ‐2107 в Псковской области. В результате пострадали пять человек, четверо из которых дети, сообщил телеканалу «360» источник в ГИБДД.
Авария произошла в  Струго-Красненском
районе. В автобусе, помимо водителя, находились порядка 50 пассажиров, в то время как в легковушке ехали два человека.
От удара автобус опрокинулся на бок.
Из-за  этого движение по трассе на данный момент затруднено.
Вечером 22 марта участниками ДТП на востоке Москвы стали «ГАЗель» и автомобиль Skoda. Авария произошла на пересечении Шоссе Энтузиастов и Новогиреевской улицы. При столкновении «ГАЗель» перевернулась на бок, однако обошлось без пострадавших.
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