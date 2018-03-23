Ещё
«Залили горой пены»: в четверг вечером в Челябинске сгорел автомобиль
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Залили горой пены»: в четверг вечером в Челябинске сгорел автомобиль 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
Минувшим вечером 22 марта в Советском районе Челябинска вспыхнул автомобиль. До приезда пожарных очевидцы пытались потушить пламя самостоятельно, но безрезультатно.
— Тачка сгорела около дома № 6 на улице Блюхера, — рассказал очевидец Фёдор Борисов. — Проезжал мимо в 21:16, пожар только начинался — слегка поднималось пламя из-под капота. Остановился, пытался с другими автомобилистами затушить своими огнетушителями. Не получилось. Подъехали сотрудники ДПС, пожарные, отогнали всех и занялись своей работой. Ну, а я достал телефон, чтобы всё заснять. Пострадавших точно нет.
Вспыхнувшую тачку залили горой пены
В МЧС области пообещали прокомментировать происшествие позднее.
Транспортные средства на дорогах города загораются нередко. Днём в прошлую пятницу, 16 марта, в Металлургическом районе Челябинска сгорело маршрутное такси. Пассажиры успели выбраться из задымлённого салона. Салон выгорел практически полностью, и огонь покорёжил металлический каркас машины.
14 марта в Центральном районе Челябинска взорвался легковой автомобиль. По словам очевидцев, машину, припаркованную возле универсама «Пейте чёрный кофе», сперва объяло пламя. Затем раздался громкий взрыв. По предварительной версии, в багажнике Hyundai Solaris находился 40-литровый баллон с бытовым газом. По неустановленным пока причинам во время прогрева машины произошли вспышка и хлопок этого самого газа, из-за чего и началось возгорание.
74.ru: последние новости
«Уснул с сигаретой»: челябинец задохнулся при пожаре в квартире на Салавата Юлаева «Управляющая компания от него отказалась»: в Челябинске обрушился фасад двухэтажного дома Порадовали маршрутчики, удивили пешеходы: пожарные проверили челябинцев на уступчивость
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России признали бессилие перед США1119
Раскрыта главная цель Путина на новый срок225
Британия боится мести России86
Успенскую сняли с рейса за дебош100
Навигация начала давать сбой при подлете к Сирии293
Видео
00:42
Обязательное медстрахование могут отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
04:40
Кукольный бордель требуют прикрыть феминистки
Общество
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение