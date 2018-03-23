«Залили горой пены»: в четверг вечером в Челябинске сгорел автомобиль

Минувшим вечером 22 марта в Советском районе Челябинска вспыхнул автомобиль. До приезда пожарных очевидцы пытались потушить пламя самостоятельно, но безрезультатно.

— Тачка сгорела около дома № 6 на улице Блюхера, — рассказал очевидец Фёдор Борисов . — Проезжал мимо в 21:16, пожар только начинался — слегка поднималось пламя из-под капота. Остановился, пытался с другими автомобилистами затушить своими огнетушителями. Не получилось. Подъехали сотрудники ДПС , пожарные, отогнали всех и занялись своей работой. Ну, а я достал телефон, чтобы всё заснять. Пострадавших точно нет.

Вспыхнувшую тачку залили горой пены

МЧС области пообещали прокомментировать происшествие позднее.

Транспортные средства на дорогах города загораются нередко. Днём в прошлую пятницу, 16 марта, в Металлургическом районе Челябинска сгорело маршрутное такси. Пассажиры успели выбраться из задымлённого салона. Салон выгорел практически полностью, и огонь покорёжил металлический каркас машины.