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В Пензенской области «Лада» врезалась в фуру и загорелась, три человека погибли
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В Пензенской области «Лада» врезалась в фуру и загорелась, три человека погибли 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
Сотрудники региональной Госавтоинспекции выясняют обстоятельства трагического ДТП, унесшего жизни трех человек. По данным отдела пропаганды Управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области, предварительно установлено, что 22 марта около 19:10 вблизи села Лермонтово Белинского района на 178 километре федеральной автомобильной дороги «Тамбов-Пенза» не смогли разъехаться вазовская «Лада Гранта», за рулем которой находился мужчина 1984 года рождения, и большегруз марки «Scania» под управлением водителя 1974 года рождения. После столкновения произошло возгорание отечественного авто.
В результате происшествия водитель и двое пассажиров автомобиля «Лада Гранта» от полученных телесных повреждений скончались на месте аварии до приезда «скорой помощи».
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и спасатели. Известно, что для ликвидации последствий ДТП от ГУ МЧС России по Пензенской области привлекались два человека и одна единица техники.
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