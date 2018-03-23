В Пензенской области «Лада» врезалась в фуру и загорелась, три человека погибли 

Сотрудники региональной Госавтоинспекции выясняют обстоятельства трагического ДТП, унесшего жизни трех человек. По данным отдела пропаганды Управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области, предварительно установлено, что 22 марта около 19:10 вблизи села Лермонтово Белинского района на 178 километре федеральной автомобильной дороги «Тамбов-Пенза» не смогли разъехаться вазовская «Лада Гранта», за рулем которой находился мужчина 1984 года рождения, и большегруз марки «Scania» под управлением водителя 1974 года рождения. После столкновения произошло возгорание отечественного авто.
В результате происшествия водитель и двое пассажиров автомобиля «Лада Гранта» от полученных телесных повреждений скончались на месте аварии до приезда «скорой помощи».
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и спасатели. Известно, что для ликвидации последствий ДТП от ГУ МЧС России по Пензенской области привлекались два человека и одна единица техники.