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15-летний школьник заблудился в лесу в Мостовском районе
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15-летний школьник заблудился в лесу в Мостовском районе 

АиФ-Кубань 1 час назад
Фото: АиФ-Кубань
Как сообщает пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, подросток ушел в лес утром 22 марта. В районе полудня мальчик позвонил маме и сказал, что заблудился. После этого его телефон стал недоступным. Женщина тут же обратилась в полицию.
В поисках школьника задействованы все наружные службы полиции, созданы поисковые группы, в число которых вошли полицейские со служебными собаками, сотрудники МЧС, егеря. Обследуется западная сторона поселка Псебай и хребет южной стороны горы Герпиген.
Из-за плохой погоды поиски затруднены.
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