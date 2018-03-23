15-летний школьник заблудился в лесу в Мостовском районе 

Как сообщает пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, подросток ушел в лес утром 22 марта. В районе полудня мальчик позвонил маме и сказал, что заблудился. После этого его телефон стал недоступным. Женщина тут же обратилась в полицию.
В поисках школьника задействованы все наружные службы полиции, созданы поисковые группы, в число которых вошли полицейские со служебными собаками, сотрудники МЧС, егеря. Обследуется западная сторона поселка Псебай и хребет южной стороны горы Герпиген.
Из-за плохой погоды поиски затруднены.