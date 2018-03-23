Ещё
Под Орлом рухнула башня: на месте работают сотрудники МЧС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Под Орлом рухнула башня: на месте работают сотрудники МЧС 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Сообщение о нарушении водоснабжения в посёлке Ново-Образцово поступило дежурному диспетчеру системы 112 в 21.10 накануне, 22 марат, сообщает пресс-служба МЧС по Орловской области.
Для разведки обстановки на место выехала оперативная группа ЦУКС Главного управления МЧС России по Орловской области.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, с 8.00 23 марта в посёлке будет организован подвоз технической воды. С 10.00 23 марта будет организован подвоз питьевой воды в коттеджном поселке Ново-Образцово. Работы по восстановлению водоснабжения начнутся в светлое время суток.
Напомним, В двух километрах от Орла накануне, 22 марта, около 8 часов вечера рухнула водонапорная башня, которая обслуживает 350 домов поселков Ново-Образцово и Субурия. Жители двух посёлков остались без воды.
Ранее СМИ сообщили о том, что из башни в течение нескольких дней хлестала вода, под ней образовалось ледяное озеро, а сама конструкция приобрела очертания ледяной глыбы. По всей видимости, башня переломилась от тяжести скопившегося на ней льда.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
В коттеджном посёлке под Орлом рухнула водонапорная башня
Под Орлом водонапорная башня превратилась в фонтан
Сообщение Под Орлом рухнула башня: на месте работают сотрудники МЧС появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
На орловской трассе «легковушка» догнала КАМАЗ дорожников В Орле расселённые дома начали спасать от бомжей За сутки сотрудники МЧС спасли из «снежного плена» четыре скорые
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России признали бессилие перед США1189
Раскрыта главная цель Путина на новый срок260
Британия боится мести России89
Успенскую сняли с рейса за дебош111
Навигация начала давать сбой при подлете к Сирии293
Видео
00:42
Обязательное медстрахование могут отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
04:40
Кукольный бордель требуют прикрыть феминистки
Общество
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение