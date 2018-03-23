Под Орлом рухнула башня: на месте работают сотрудники МЧС

Сообщение о нарушении водоснабжения в посёлке Ново-Образцово поступило дежурному диспетчеру системы 112 в 21.10 накануне, 22 марат, сообщает пресс-служба МЧС по Орловской области

Для разведки обстановки на место выехала оперативная группа ЦУКС Главного управления МЧС России по Орловской области.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, с 8.00 23 марта в посёлке будет организован подвоз технической воды. С 10.00 23 марта будет организован подвоз питьевой воды в коттеджном поселке Ново-Образцово. Работы по восстановлению водоснабжения начнутся в светлое время суток.

Напомним, В двух километрах от Орла накануне, 22 марта, около 8 часов вечера рухнула водонапорная башня, которая обслуживает 350 домов поселков Ново-Образцово и Субурия. Жители двух посёлков остались без воды.

Ранее СМИ сообщили о том, что из башни в течение нескольких дней хлестала вода, под ней образовалось ледяное озеро, а сама конструкция приобрела очертания ледяной глыбы. По всей видимости, башня переломилась от тяжести скопившегося на ней льда.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

В коттеджном посёлке под Орлом рухнула водонапорная башня

Под Орлом водонапорная башня превратилась в фонтан