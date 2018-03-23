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Внедорожник Land Cruiser подожгли в Октябрьском районе Новосибирска
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Внедорожник Land Cruiser подожгли в Октябрьском районе Новосибирска 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В Октябрьском районе Новосибирска на парковке во дворе дома по ул. Кирова сгорел дорогой внедорожник.
Как сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», происшествие случилось в ночь на 23 марта. По словам очевидцев, неизвестный кинул горящий пакет под заднее правое колесо, расположенное под бензобаком, а затем быстро скрылся.
Огонь быстро охватил машину и успел серьезно повредить внедорожник до того, как прибыли пожарные. Причины и обстоятельства происшествия устанавливает полиция.
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