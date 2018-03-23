Внедорожник Land Cruiser подожгли в Октябрьском районе Новосибирска

В Октябрьском районе Новосибирска на парковке во дворе дома по ул. Кирова сгорел дорогой внедорожник.

Как сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», происшествие случилось в ночь на 23 марта. По словам очевидцев, неизвестный кинул горящий пакет под заднее правое колесо, расположенное под бензобаком, а затем быстро скрылся.

Огонь быстро охватил машину и успел серьезно повредить внедорожник до того, как прибыли пожарные. Причины и обстоятельства происшествия устанавливает полиция.