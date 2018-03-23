Пылающий автомобиль протаранил ворота базы американских ВВС в Калифорнии

Грузовик с пропаном взорвался на американской базе ВВС Трэвис в Северной Калифорнии. По предварительной версии, его водитель намеренно поджег баллоны, сообщил CBS

Человек, управлявший пылающим автомобилем, направил его в ворота воинской части. Есть сведения, что он пытался взорвать баллоны, однако в полной мере это сделать не получилось. Военнослужащие и пожарные смогли потушить машину, однако ее водитель погиб в огне.

Полицейские уже установили личность шофера, но пока не называют его имени. В качестве одной из версий случившегося рассматривается теракт.

К расследованию на базе, которая является основным военно-воздушным грузовым и транспортным терминалом на западном побережье США , подключилось и ФБР

На базе живут около семи тысяч военнослужащих. После ЧП главные ворота были закрыты в течение 12 часов. Однако официальные лица уверяют, что никакой угрозы для базы и находящихся там людей на данный момент нет.