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Пылающий автомобиль протаранил ворота базы американских ВВС в Калифорнии
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Пылающий автомобиль протаранил ворота базы американских ВВС в Калифорнии 

360tv.ru 40 минут назад
Фото: 360tv.ru
Грузовик с пропаном взорвался на американской базе ВВС Трэвис в Северной Калифорнии. По предварительной версии, его водитель намеренно поджег баллоны, сообщил CBS.
Человек, управлявший пылающим автомобилем, направил его в ворота воинской части. Есть сведения, что он пытался взорвать баллоны, однако в полной мере это сделать не получилось. Военнослужащие и пожарные смогли потушить машину, однако ее водитель погиб в огне.
Полицейские уже установили личность шофера, но пока не называют его имени. В качестве одной из версий случившегося рассматривается теракт.
К расследованию на базе, которая является основным военно-воздушным грузовым и транспортным терминалом на западном побережье США, подключилось и ФБР.
На базе живут около семи тысяч военнослужащих. После ЧП главные ворота были закрыты в течение 12 часов. Однако официальные лица уверяют, что никакой угрозы для базы и находящихся там людей на данный момент нет.
В Новосибирске трактор потушил внезапно вспыхнувший на парковке Mercedes. Видеозапись инцидента очевидцы опубликовали в социальных сетях. Автомобиль был припаркован во дворе дома № 66/8 на улице Фадеева. В результате пожара никто не пострадал.
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