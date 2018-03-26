Появились подробности ДТП с участием пассажирского автобуса в центре Владивостока

В понедельник, 26 марта, на пульт дежурного отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Владивостоку поступило сообщение о том, что в районе дома № 15 на улице Уборевича водитель маршрутного автобуса не справился с управлением и выехал на тротуар, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Наряд дорожно-патрульной службы, прибывший на место происшествия, установил, что 42-летний водитель пассажирского автобуса DAEWOO маршрута № 29, двигаясь с улицы Суханова в сторону Уборевича, не стравился с управлением и выехал на тротуар. На месте происшествия работает наряд дорожно-патрульной службы. В настоящий момент устанавливаются причины и условия, в результате которых возникла нештатная ситуация.