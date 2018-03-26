Ещё
Появились подробности ДТП с участием пассажирского автобуса в центре Владивостока
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
16 стран высылают российских дипломатов
16 стран высылают российских дипломатов

Появились подробности ДТП с участием пассажирского автобуса в центре Владивостока 

Primpress 11 часов назад
Фото: Primpress
В понедельник, 26 марта, на пульт дежурного отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Владивостоку поступило сообщение о том, что в районе дома № 15 на улице Уборевича водитель маршрутного автобуса не справился с управлением и выехал на тротуар, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Наряд дорожно-патрульной службы, прибывший на место происшествия, установил, что 42-летний водитель пассажирского автобуса DAEWOO маршрута № 29, двигаясь с улицы Суханова в сторону Уборевича, не стравился с управлением и выехал на тротуар. На месте происшествия работает наряд дорожно-патрульной службы. В настоящий момент устанавливаются причины и условия, в результате которых возникла нештатная ситуация.
Primpress: последние новости
Во Владивостоке ночью загорелся частный дом Внеплановую проверку пожарной безопасности проведут в образовательных учреждениях Владивостока Пожарные потушили дачный дом в Приморье
 Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США высылают российских дипломатов243
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно228
16 стран высылают российских дипломатов293
Леня Голубков прокомментировал смерть Мавроди134
Польша высылает российских дипломатов410
Видео
03:06
16 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
06:16
США высылают российских дипломатов
Политика В мире
01:26
Валдис Пельш рассказал о страшном диагнозе
Шоу-бизнес
10:37
В столице отреставрировали приют начала XX века
Новости Москвы
02:41
Родион Нахапетов рассказал о смерти Веры Глаголевой
Шоу-бизнес
02:06
Тоннель под фиолетовой веткой метро готов наполовину
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение