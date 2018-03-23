В омском регионе закрыли первую ледовую переправу

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области.

Инспекторы МЧС России обследовали ледовую переправу в Черлакском районе Омской области . Спасатели пришли к выводу, что ледовая дорога опасна для дальнейшей эксплуатации. В ведомстве приняли решение о закрытии переправы.

«Решение о закрытии переправы было принято по причинам изменения структуры льда, появившихся несквозных трещин и выступившей на обоих берегах воды», — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.