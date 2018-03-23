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В омском регионе закрыли первую ледовую переправу
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В омском регионе закрыли первую ледовую переправу 

АиФ-Омск 25 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области.
Инспекторы МЧС России обследовали ледовую переправу в Черлакском районе Омской области. Спасатели пришли к выводу, что ледовая дорога опасна для дальнейшей эксплуатации. В ведомстве приняли решение о закрытии переправы.
«Решение о закрытии переправы было принято по причинам изменения структуры льда, появившихся несквозных трещин и выступившей на обоих берегах воды», — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.
Напомним, ледовая дорога соединяла посёлки Черлак и Нововаршавка. Сейчас в Омской области действует восемь переправ.
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