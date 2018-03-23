Госавтоинспекция устанавливает причину аварии на Киевском шоссе в Новой Москве

Водитель иномарки наехал на остановку общественного транспорта на востоке Москвы

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По данным ведомства, травмы получил один участник ДТП. Причина инцидента в Новомосковском административном округе выясняется.

Стало известно о дорожном происшествии 23 марта.

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