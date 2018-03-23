Госавтоинспекция устанавливает причину аварии на Киевском шоссе в Новой Москве 

Стало известно о дорожном происшествии 23 марта.
Авария, в результате которой погиб человек, случилась в Новой Москве. О происшествии на Киевском шоссе стало известно в пятницу, 23 марта.
— На 39 километре магистрали врезались «Mazda» и грузовое авто «МАЗ», — сообщает Госавтоинспекция агентству городских новостей «Москва».
По данным ведомства, травмы получил один участник ДТП. Причина инцидента в Новомосковском административном округе выясняется.
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