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В центре Петербурга прорвало трубу с кипятком: видео
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В центре Петербурга прорвало трубу с кипятком: видео 

ТК «Звезда» 38 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Из-за коммунальной аварии около 500 домов остались без тепла.
В центре Санкт-Петербурга посреди улицы прорвало трубу с кипятком, в результате сама проезжая часть превратилась в бурлящую горячую реку.
Очевидцы выкладывают в Сеть кадры коммунальной аварии. Горячая вода прорезала асфальт у дома №15 на 9-й Советской улице, залила салоны припаркованных рядом автомобилей, выбила окна соседнего здания.
На место ЧП оперативно прибыли спасатели и сотрудники коммунальных служб. Известно, что около 500 домов в Кировском и Красносельском районах города остались без теплоснабжения. О пострадавших не сообщается.
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