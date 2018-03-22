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На дорогах района было отремонтировано 862 погонных метра бордюрного камня
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На дорогах района было отремонтировано 862 погонных метра бордюрного камня 

Управа района Соколиная гора 43 минуты назад
О работе по уборке и содержанию улично-дорожной сети в течение года отчитался глава «Жилищника района Соколиная гора» Алексей Жучков.
Большая часть улиц района приходится на долю учреждения: 47 из 52 улиц. Уборку их сотрудники учреждения проводят с помощью 42 человек, работающих вахтовым методом, а также техники. В распоряжении «Жилищника» несколько грузовиков и тракторов, а также поливочно-моечные автомобили.
За год «Жилищником» убрано 327 тысяч квадратных метров проезжей части, парковочные пространства и тротуары района, 44 остановки общественного транспорта, защитные сетки и пешеходные ограждения, более тысячи дорожных знаков, искусственные дорожные неровности и информационный щит. В порядок привели свыше 860 погонных метров бордюрного камня, восстановили около 2,5 тысяч квадратных метров газона.
​Фото с сайта icmos.ru: РИА Новости. ​
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