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Сталеплавильное производство белорусского БМЗ заработало в штатном режиме после пожара
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Сталеплавильное производство белорусского БМЗ заработало в штатном режиме после пожара 

Прайм 1 час назад
МИНСК, 22 мар /ПРАЙМ/. Сталеплавильное производство «Белорусского металлургического завода» (БМЗ, Жлобин, Гомельская область) заработало в штатном режиме после произошедшего в начале марта пожара, сообщается в четверг на сайте предприятия.
Возгорание произошло 5 марта в кабельном тоннеле. В связи нарушением электрообеспечения заводу пришлось временно остановить работу двух сталеплавильных печей и некоторых участков вспомогательного производства. На предприятии пояснили, что пожар произошел в преддверии плановой остановки печей, что минимизировало производственные потери, но существенно увеличило нагрузку на ремонтные службы, которым одновременно пришлось заниматься плановыми и восстановительными работами.
"Запущена в работу дугосталеплавильная печь №1 (ДСП-1). Таким образом, в настоящее время сталеплавильное производство ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга „БМК“ работает в штатном режиме — тремя печами», — говорится в сообщении.
Там поясняется, что ранее, 12 марта, с планового ремонта вышла первой ДСП-3, а 17 марта благодаря восстановлению энергоснабжения и оперативному выполнению плановых ремонтов были запущены ДСП-2 и машина непрерывного литья заготовок №1. Утром 20 марта заработала вторая машина непрерывного литья заготовок, спустя два дня — ДСП-1. Как отметили на предприятии, в настоящее время продолжаются работы по восстановлению последствий произошедшего чрезвычайного происшествия.
БМЗ — управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания». БМЗ является крупным производителем стали и экспортером. По итогам 2017 года заводом было отгружено потребителям 2,23 миллиона тонн продукции, из них 85% — на экспорт. Экспорт продукции составил 995,5 миллиона долларов. В объемном показателе экспорт БМЗ вырос на 7%, в денежном выражении — на 37%. Основные регионы сбыта за 2017 год — Европа и РФ: 49,4% и 22,4% от всей экспортируемой металлопродукции, соответственно.
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