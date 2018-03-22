«Оборонлес» запускает два всероссийских фотоконкурса

Работы для участия в конкурсах «Лучший баннер на тему пожарной безопасности в лесах Минобороны России » и «Лес чудес» принимаются до 1 ноября 2018 года.

ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России запускает два всероссийских конкурса: «Лучший баннер на тему пожарной безопасности в лесах Минобороны России» и фотоконкурс «Лес чудес».

2018 год объявлен в Российской Федерации Годом добровольца и волонтера. Цель — привлечение внимания к небезразличным, инициативным и самоотверженным гражданам, готовым по зову сердца откликнуться на чужую беду, будь то происшествие, стихийное бедствие или что-то еще. В разные годы в разных регионах нашей страны добровольные объединения граждан помогали бороться с лесными пожарами и восстанавливать новый лес на месте погибшего. Безусловно, их труд не остался незамеченным. Важно поддержать внимание широкой общественности к существующим проблемам, ведь все сегодняшние труды по сохранению и восстановлению лесов значительно способствуют положительным изменениям в экологии страны, что смогут по достоинству оценить будущие поколения.

К участию в фотоконкурсе «Лес чудес» приглашаются как профессиональные фотографы, так и фотолюбители.

Так, в номинации «Леса России» могут быть заявлены фотографии, отражающие многообразие лесных экосистем страны, форм и видов лесной растительности, уникальность отдельных видов лесных культур, а также жизненный цикл деревьев и красоту лесов нашей страны.

В номинации «Лес и человек» могут быть заявлены фотоснимки, демонстрирующие взаимоотношения леса и человека, участие людей доброй воли в жизни леса.

Для участия в номинации «На страже леса» необходимо представить фотографии, отражающие опасности, угрожающие лесам страны и мерах, принимаемых для их защиты. В номинации также могут участвовать фотоработы, рассказывающие о людях, работающих в лесу и охраняющих его, как от вредителей, незаконных рубок, так и от одной из главных бед — лесных пожаров.

Дизайнеры приглашаются к участию в конкурсе на лучший дизайн баннера на тему пожарной безопасности в лесах.

К участию в конкурсе принимаются ранее не участвовавшие в других конкурсах, выставках, экспозициях работы.

Положениями о конкурсах предусмотрено, что присланные работы могут быть использованы организаторами в некоммерческих целях для публикаций, выставок, социальной рекламы без выплаты авторского гонорара в соответствии с законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

Конкурсные работы отправлять в электронном виде по адресу konkurs@oboronles.ru до 1 ноября 2018 года.