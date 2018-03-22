В Подмосковье лифтер упал в шахту с 13 этажа

МОСКВА , 22 марта. / ТАСС /. Лифтер погиб при ремонтных работах, упав в шахту с 13 этажа дома в Подольске Подмосковье . Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"По предварительным данным, работник организации по обслуживанию лифтов проводил ремонтные работы лифта в 16-этажном жилом доме в Подольске. В процессе работ, по неизвестной пока следствию причине, мужчина упал в шахту лифта с 13-го этажа", — сообщила она.

После обнаружения тела лифтера начали доследственную проверку. На месте происшествия работают следователи.