Сергей Полетыкин рассказал о мониторинге полигона «Ядрово» на заседании штаба

Так, на полигоне была создана группировка в количестве восьми единиц техники и 34 человека личного состава. Ее цель — мониторинг тела полигона для своевременного обнаружения возможных выбросов свалочного газа. Для этого также применяется три квадроцикла со спасателями. Кроме этого, в Волоколамске работает мобильный пункт оповещения и информирования населения, который развернут непосредственно возле администрации города. Пункт в режиме реального времени позволяет узнать о состоянии воздуха в местности.

Обновление информации будет осуществляться через каждые четыре часа. В случае выброса или в случае скачка загрязнения, информация сразу же выведется на мобильный комплекс оповещения и информирования населения

— Сергей Полетыкин, начальник Главного управления МЧС России по Московской области.

Помимо этого, прорабатывается технический вопрос для вывода этой информации непосредственно на бегущие строки, которые располагаются в трех торговых точках.