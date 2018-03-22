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Сергей Полетыкин рассказал о мониторинге полигона «Ядрово» на заседании штаба
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Сергей Полетыкин рассказал о мониторинге полигона «Ядрово» на заседании штаба 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
На заседании штаба по ситуации в «Ядрово» начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин подробнее рассказал о мониторинге тела полигона и об оперативном информировании местных жителей.
Так, на полигоне была создана группировка в количестве восьми единиц техники и 34 человека личного состава. Ее цель — мониторинг тела полигона для своевременного обнаружения возможных выбросов свалочного газа. Для этого также применяется три квадроцикла со спасателями. Кроме этого, в Волоколамске работает мобильный пункт оповещения и информирования населения, который развернут непосредственно возле администрации города. Пункт в режиме реального времени позволяет узнать о состоянии воздуха в местности.
Обновление информации будет осуществляться через каждые четыре часа. В случае выброса или в случае скачка загрязнения, информация сразу же выведется на мобильный комплекс оповещения и информирования населения
— Сергей Полетыкин, начальник Главного управления МЧС России по Московской области.
Помимо этого, прорабатывается технический вопрос для вывода этой информации непосредственно на бегущие строки, которые располагаются в трех торговых точках.
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