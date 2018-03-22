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Если вы заметили в горящем помещении людей
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Если вы заметили в горящем помещении людей 

Управа района Арбат города Москвы 27 минут назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
В первую очередь позвоните в пожарную охрану. Если Вы рассчитываете на свои силы, то попробуйте выбить дверь или окна в случае горения на первом этаже. Когда будете открывать дверь, то встаньте в стороне от проема, так как на Вас может выхлестнуть огонь, который идет по ветру. Если же, открыв ее. Вы встретите только дым, то по возможности, прикрыв органы дыхания намоченной тканью, нагнувшись, попробуйте войти в помещение. Если дышать трудно, передвигайтесь на четвереньках или ползком. Можно, конечно, набрать воздуха в легкие, пробовать не дышать, на сколько хватит Ваших возможностей.
Прежде чем войти в комнату (помещение), Вы должны точно узнать, кто и сколько там должен находиться. Если есть дети, то их следует искать в укромных, темных местах (под диваном, столом т п.), а престарелых (больных) — на кроватях или на полу.
Обнаружив людей, как можно быстрее выведите (вынесите) их на улицу.
Окажите пострадавшим до приезда медработников компетентную, посильную помощь.
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