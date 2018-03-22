Тренировочная эвакуация прошла в детском саду «Аист»

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Тренировочная эвакуация сотрудников и воспитанников дошкольной образовательной площадки «Аист» комплекса №2122 прошла 21 марта. Об этом сообщили на официальном сайте учреждения.

Работники совместно с воспитанниками старшей и средней групп покинули здание через основные и запасные выходы, следуя всем правилам пожарной безопасности. Во время проведения мероприятия дети получили инструктаж по основам поведения в чрезвычайных ситуациях.

Перед сотрудниками и детьми стояла задача сориентироваться в сложной ситуации и оперативно покинуть здание. Отработка действий по эвакуации в назначенное место прошла успешно.