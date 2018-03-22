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В Волоколамск приехал мобильный пункт оповещения о ядовитых выбросах
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В Волоколамск приехал мобильный пункт оповещения о ядовитых выбросах 

Вести.Ru 1 час назад
Мобильный пункт оповещения населения о состоянии воздуха в Волоколамском районе заработал на площади у администрации муниципалитета.
Об этом, как передает «Интерфакс», жителей региона проинформировал руководитель главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.
По его словам в Волоколамске у здания городской администрации развернут мобильный пункт оповещения и информирования населения, который раз в четыре часа сообщает информацию об экологическом состоянии окружающей местности.
Полетыкин отметил, что в данное время с руководством города прорабатывается технический вопрос по выводу этой информации на бегущие строки в трех торговых точках.
По его словам, в случае выброса свалочного газа с мусорного полигона «Ядрово» «информация сразу выводится на мобильный комплекс».
Полетыкин рассказал о том, что для мониторинга тела полигона создана группировка в количестве 8 единиц техники (в том числе квадроциклы и снегоходы) и 34 человек личного состава. В случае выброса газа, сотрудники группировки оперативно проведут тампонирование данных мест.
Ранее сообщалось, что бороться с неприятным запахом будут пушки со специальным дезодорирующим раствором.
В ночь на 21 марта в районе Волоколамска произошел очередной выброс свалочного газа. После этого в местную больницу с жалобами на тошноту, головокружение и рвоту обратились более 50 детей.
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