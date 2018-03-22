Что такое пожар в автомобиле…

Многие автовладельцы считают, что подобная неприятность, как пожар, может произойти с кем угодно, но только не с ним. Уверенность в себе лишь тогда полезна, когда вы не забываете, что в автомобиле опасно соседствуют электропроводка, электроприборы, бензин и разнообразные синтетические материалы. Эта смесь легко воспламеняющаяся и быстро сгорающая. При стандартных условиях автомобиль полностью выгорает примерно за 3-4 минуты, часто еще до прибытия пожарных подразделений. Причем возникают пожары, как в отечественных автомобилях, так и в автомобилях импортного производства.

Основными причинами возникновения являются: замыкание электропроводки; утечка в системе подачи топлива, неосторожное обращение с огнем при курении в салоне.

Помните, что в автомобиле нужно иметь исправный огнетушитель. Автомобиль — дорогой и сложный механизм, поэтому техническое обслуживание и текущий ремонт необходимо производить в специализированных центрах аттестованными специалистами. Вовремя проходите технический осмотр. Это значительно снизит вероятность возникновения пожара в Вашем автомобиле.

При возникновении пожара необходимо вызвать пожарную охрану по телефону «101», съехать на обочину и остановиться подальше от людей, строений, других автомобилей. Выключите зажигание, поставьте машину на ручной тормоз и примите меры к эвакуации пассажиров из салона автомобиля. После этого попробуете ликвидировать загорание огнетушителем. Поднимая капот, будьте осторожны, опасаясь выброса пламени из-за свободного притока кислорода.

Наиболее опасным является пожар в районе бензобака. Если есть угроза взрыва, лучше вместе с пассажирами отбежать от машины на безопасное расстояние, ибо взрыв может произойти в любую секунду.