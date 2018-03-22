Ещё
Что такое пожар в автомобиле…
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Что такое пожар в автомобиле… 

Управа района Арбат города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
Многие автовладельцы считают, что подобная неприятность, как пожар, может произойти с кем угодно, но только не с ним. Уверенность в себе лишь тогда полезна, когда вы не забываете, что в автомобиле опасно соседствуют электропроводка, электроприборы, бензин и разнообразные синтетические материалы. Эта смесь легко воспламеняющаяся и быстро сгорающая. При стандартных условиях автомобиль полностью выгорает примерно за 3-4 минуты, часто еще до прибытия пожарных подразделений. Причем возникают пожары, как в отечественных автомобилях, так и в автомобилях импортного производства.
Основными причинами возникновения являются: замыкание электропроводки; утечка в системе подачи топлива, неосторожное обращение с огнем при курении в салоне.
Помните, что в автомобиле нужно иметь исправный огнетушитель. Автомобиль — дорогой и сложный механизм, поэтому техническое обслуживание и текущий ремонт необходимо производить в специализированных центрах аттестованными специалистами. Вовремя проходите технический осмотр. Это значительно снизит вероятность возникновения пожара в Вашем автомобиле.
При возникновении пожара необходимо вызвать пожарную охрану по телефону «101», съехать на обочину и остановиться подальше от людей, строений, других автомобилей. Выключите зажигание, поставьте машину на ручной тормоз и примите меры к эвакуации пассажиров из салона автомобиля. После этого попробуете ликвидировать загорание огнетушителем. Поднимая капот, будьте осторожны, опасаясь выброса пламени из-за свободного притока кислорода.
Наиболее опасным является пожар в районе бензобака. Если есть угроза взрыва, лучше вместе с пассажирами отбежать от машины на безопасное расстояние, ибо взрыв может произойти в любую секунду.
Управа района Арбат города Москвы: последние новости
ПФР делает взаимодействие граждан с банками более удобным «Активных граждан» пригласят на генеральную репетицию Парада Победы в Москве Представители около 300 школ столицы поучаствуют в финале Всероссийской олимпиады
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии203
Британия испугалась разоблачения шпионов в России1
К тюрьме готова. Савченко грозит 10 лет159
Жириновского обвинили в гомосексуальных домогательствах125
Угрозы дошли до российской разведки107
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение