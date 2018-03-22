Новую поликлинику в районе Замоскворечье откроют в этом году

Строительство поликлиники в районе Замоскворечье завершится в 2018 году. Об этом 22 марта сообщили в пресс-службе префектуры Центрального административного округа.

— В новом здании соединят блоки детской и взрослой поликлиник, где специалисты смогут оказать первичную врачебную и медико-санитарную помощь. В ходе строительства задействуют современные энергоэффективные материалы, которые гарантируют надежную и безопасную эксплуатацию сооружений. Корпуса оснастят передовым медицинским оборудованием, — уточнили детали в пресс-службе префектуры ЦАО.

Добавим, что по проекту общая площадь пятиэтажного здания составит около 8,6 тысячи квадратных метров.

Строительство поликлиники проходит по адресу: Большой Строченовский переулок, владение 23 А.