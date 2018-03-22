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Новую поликлинику в районе Замоскворечье откроют в этом году
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Новую поликлинику в районе Замоскворечье откроют в этом году 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Строительство поликлиники в районе Замоскворечье завершится в 2018 году. Об этом 22 марта сообщили в пресс-службе префектуры Центрального административного округа.
— В новом здании соединят блоки детской и взрослой поликлиник, где специалисты смогут оказать первичную врачебную и медико-санитарную помощь. В ходе строительства задействуют современные энергоэффективные материалы, которые гарантируют надежную и безопасную эксплуатацию сооружений. Корпуса оснастят передовым медицинским оборудованием, — уточнили детали в пресс-службе префектуры ЦАО.
Добавим, что по проекту общая площадь пятиэтажного здания составит около 8,6 тысячи квадратных метров.
Строительство поликлиники проходит по адресу: Большой Строченовский переулок, владение 23 А.
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