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Иномарка вспыхнула как спичка на парковке в левобережье Новосибирска
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Иномарка вспыхнула как спичка на парковке в левобережье Новосибирска 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Иномарка выгорела до тла на парковке в левобережье Новосибирска.
Инцидент произошел во дворе дома №72 жилмассива Горский вечером 22 марта. Об этом сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
На стоянке вспыхнул припаркованный хэтчбэк Nissan Tiida. Огонь вырывался из моторного отсека автомобиля. На место происшествия прибыли пожарные и полиция. Спасатели МЧС оперативно потушили Ниссан. Однако, судя по фото с места происшествия, автомобиль восстановлению не подлежит. «Девушка — хозяйка машины, сильно плачет. Огнетушителями потушить не смогли», — рассказали очевидцы. «Сгорела за 10 минут, еле успели соседние автомобли оттащить в сторону», — добавляют местные жители в соцсетях.
Причину возгорания установят специалисты. По предварительной версии, иномарка могла загореться из-за одеяла, которым накрывали мотор.
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