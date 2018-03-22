Иномарка вспыхнула как спичка на парковке в левобережье Новосибирска

Иномарка выгорела до тла на парковке в левобережье Новосибирска Инцидент произошел во дворе дома №72 жилмассива Горский вечером 22 марта. Об этом сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». На стоянке вспыхнул припаркованный хэтчбэк Nissan Tiida. Огонь вырывался из моторного отсека автомобиля. На место происшествия прибыли пожарные и полиция. Спасатели МЧС оперативно потушили Ниссан. Однако, судя по фото с места происшествия, автомобиль восстановлению не подлежит. «Девушка — хозяйка машины, сильно плачет. Огнетушителями потушить не смогли», — рассказали очевидцы. «Сгорела за 10 минут, еле успели соседние автомобли оттащить в сторону», — добавляют местные жители в соцсетях. Причину возгорания установят специалисты. По предварительной версии, иномарка могла загореться из-за одеяла, которым накрывали мотор.