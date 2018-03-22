Торгово‑развлекательный центр в Пушкине сделают доступным для маломобильных граждан

Главгосстройнадзор Московской области проверил строительство торгово-развлекательного центра в подмосковном Пушкине , объект будет доступен для маломобильных граждан, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области провел очередную проверку строительства торгово-развлекательного центра, расположенного на автодороге М-8 «Холмогоры» в черте городского поселения Пушкино . Завершить работы планируется в декабре 2018 года.

«В настоящее время на объекте ведется монтаж ограждающих конструкций, устройство внутренних инженерных сетей и коммуникаций. Работы в графике. В проекте учтены требования доступности для маломобильных групп населения», — сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Руслан Тагиев

Согласно проекту, на площади свыше 111 тысяч квадратных метров разместятся сетевой гипермаркет, торговые площади, многозальный кинотеатр, зона фудкорта, досуговый центр, а также отдельно стоящий магазин товаров для дома и ремонта.