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Торгово‑развлекательный центр в Пушкине сделают доступным для маломобильных граждан
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Торгово‑развлекательный центр в Пушкине сделают доступным для маломобильных граждан 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Главгосстройнадзор Московской области проверил строительство торгово-развлекательного центра в подмосковном Пушкине, объект будет доступен для маломобильных граждан, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.
Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области провел очередную проверку строительства торгово-развлекательного центра, расположенного на автодороге М-8 «Холмогоры» в черте городского поселения Пушкино. Завершить работы планируется в декабре 2018 года.
«В настоящее время на объекте ведется монтаж ограждающих конструкций, устройство внутренних инженерных сетей и коммуникаций. Работы в графике. В проекте учтены требования доступности для маломобильных групп населения», — сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Руслан Тагиев.
Согласно проекту, на площади свыше 111 тысяч квадратных метров разместятся сетевой гипермаркет, торговые площади, многозальный кинотеатр, зона фудкорта, досуговый центр, а также отдельно стоящий магазин товаров для дома и ремонта.
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