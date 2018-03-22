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Жильцы пострадавшего от взрыва газа дома в Петербурге вернутся в квартиры
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Жильцы пострадавшего от взрыва газа дома в Петербурге вернутся в квартиры 

РИА Новости 19 минут назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 22 мар — РИА Новости. Все жильцы пострадавших от взрыва газа квартир в доме на проспекте Народного ополчения в Санкт-Петербурге смогут вернуться домой после завершения восстановительных работ, сообщает администрация Красносельского района города.
Хлопок газа с последующим возгоранием произошел 13 марта в жилом доме на проспекте Народного ополчения, 219. Обрушились наружные стены на восьмом и девятом этажах. Частичные повреждения получили восемь квартир. Из здания были эвакуированы жильцы, в том числе шесть лежачих больных, которые временно размещены в одном из лечебных учреждений, один человек пострадал и был госпитализирован.
Глава администрации Красносельского района Виталий Черкашин встретился с жителями квартир, пострадавших от взрыва.
"На основной вопрос о том, смогут ли люди вернуться домой, глава администрации заверил, что по окончании восстановительных работ все жители смогут вернуться в свои квартиры", — отмечается в сообщении.
По словам Черкашина, жильцам поврежденных квартир верхних этажей третьего подъезда уже осуществлена выплата компенсаций и материальной помощи в общем объеме 2,492 миллиона рублей по 14 заявлениям, всем обратившимся жителям предоставлено временное жилье в маневренном фонде Красносельского района.
"По дальнейшей эксплуатации дома у администрации Красносельского района сомнений нет. Он будет функционировать так же, как и до случившегося взрыва. На участок для оценки предварительных работ уже вышла строительная компания «БалтПродХолод», к деятельности которой будет со стороны городской власти самое пристальное внимание и контроль", — сказал Черкашин, слова которого приводятся в сообщении.
По данным администрации, к настоящему времени уже проведены работы по демонтажу поврежденных нависающих строительных конструкций, а также остеклены поврежденные оконные проемы. Районным жилищным агентством заключен госконтракт с АО «КБ ВиПС» на выполнение работ по обследованию строительных конструкций здания с целью определения текущего технического состояния, подготовлено заключение по проведению первоочередных мероприятий по снятию аварийности здания. Специализированной организацией 30 марта будут даны рекомендации, после чего начнется подготовка проектно-сметной документации и выполнение восстановительных работ.
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